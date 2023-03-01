Суд предъявил обвинение мужчине за поджог синагоги в Ноф-ха-Галиль

Сегодня, 1 марта в окружном суде города Назарета предъявили обвинение 25-летнему жителю Ноф а-Галиль в краже пожертвований и поджоге синагоги «Бейт Эль».

Об этом пишет «Іraelinfo«.

Обвинительное заключение утверждает, что подозреваемый в сентябре прошлого года перепрыгнул через забор и проник в здание, где он увидел ящик для пожертвований, висящий на стене. В результате пожара, который он устроил, синагога получила серьезный ущерб на сумму в сотни тысяч шекелей.

Молодой человек вырвал ящик с деньгами из стены и разбил стеклянную дверь, отделяющую холл от молельного зала. Однако ему не удалось проникнуть внутрь, поэтому он решил поджечь синагогу. Для этого он использовал губку, которую засунул в воздуховод, вызвав быстрое распространение огня по зданию.

После этого он унес деньги и покинул место преступления. Пожарным потребовалось много времени, чтобы потушить огонь, а ущерб, нанесенный зданию, составил около полумиллиона шекелей.

Ранее аферист из Ор-Йехуды «развел» женщин на миллион шекелей. Полиция задержала молодого человека — по данным следствия, занимался мошенничеством на основе доверия и заставил женщин, с которыми устанавливал романтические отношения, выдать ему более миллиона шекелей. Согласно предварительной оценке, Хаджама обманным путем заработал на потерпевших около 1,2 миллиона шекелей.

До этого в Реховоте казначей дома обворовала соседей на более 200 тысяч шекелей. Злоумышленница присвоила не менее 219 тысяч шекелей, внесенные жильцами на содержание дома. Жильцы потребовали от казначея объяснить обнаруженные факты, но она начала угрожать соседям. В результате представители домкома потребовали, чтобы в судебном порядке женщина вернула в кассу все деньги, которые присвоила себе.