Суд приостановил процесс над Нетаниягу, чтобы рассмотреть последствия полицейского шпионажа

После длительных просьб адвокатов Нетаниягу суд Иерусалима все таки перенес слушания по делу Нетаниягу до вторника для того, чтобы получить дополнительные сведения о возможном взломе телефонов близких Нетаниягу людей.

Отменив свою прежнюю позицию, окружной суд Иерусалима объявил, что отложит текущий судебный процесс над главой оппозиции Биньямином Нетаниягу, чтобы получить ответы на волнующие обвинения в слежке за телефонами полиции.

Об этом пишет Times of Israel.

Суд дал обвинению время до 14:00 вторника, чтобы ответить на вопросы, касающиеся незаконного телефонного шпионажа, а в среду судьи соберутся для обсуждения дальнейших действий, говорится в сообщении суда.

Ранее суд отклонил просьбу адвокатов Нетаниягу отложить рассмотрение дела в связи с утверждениями о том, что полиция Израиля использовала шпионскую программу Pegasus компании NSO Group для взлома телефонов широкого круга общественных деятелей, включая соратников и членов семьи Нетаниягу, а также нескольких человек, участвующих в судебном процессе, без какого-либо судебного надзора или одобрения.

Согласно отчету, который не был подтвержден источниками, полиция взломала телефоны, в частности, бывшего генерального директора Walla Илана Йешуа; бывших генеральных директоров Министерства связи Шломо Фильбера и Ави Бергера; Ирис Элович, жены Шауля Эловича, бывшего контролирующего акционера Bezeq, которые являются обвиняемыми по делу 4000; бывших генеральных директоров Bezeq Дуду Мизрачи и Стеллы Хендлер; бывшего главного редактора Walla Авирама Элада и других журналистов Walla.

В деле 4000, одном из трех дел о взяточничестве, по которому проходит бывший премьер-министр, Нетаниягу обвиняется в том, что, будучи министром связи и премьер-министром, он продвигал решения по регулированию, которые принесли огромную выгоду Эловичу, в обмен на редакционный контроль над новостным сайтом Walla. Нетаниягу отрицает выдвинутые против него обвинения.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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