Суд продлил арест американцу, разгромившему экспонаты в Музее Израиля

Адвокат заявил, что у подозреваемого выявили признаки "иерусалимского синдрома".

Задержанный в Музее Израиля вандал останется под стражей еще несколько дней, поскольку суд принял решение продлить его арест.

Об этом сообщают "Новости Израиля".

Так, в ходе заседания суда 40-летний иностранец сообщил, что такие статуи являются "идолопоклонством" и должны быть уничтожены. Адвокат подозреваемого Ник Кауфман утверждает, что подзащитный страдает "иерусалимским синдромом".

"Это не человек, который проявляет фанатизм и оскверняет религиозные символы или культурные объекты, а скорее "человек, страдающий от симптомов "иерусалимского синдрома". Поэтому мы запросили проведение психиатрической экспертизы с согласия полиции и самого подозреваемого", - подчеркнул он.

Иерусалимский синдром - это психическое расстройство, вызываемое впечатлением от посещения Иерусалима. Туристы или паломники начинают идентифицировать себя с библейскими героями, кому возложена миссия спасения мира. Такие больные нуждаются в госпитализации и лечении.

Напомним, в Музее Израиля турист из США разбил ценные экспонаты. Полиция подозревает мужчину в вандализме и повреждении статуй в результате чего мужчину арестовали. Расследование началось после того, как охранники музея сообщили в полицию о нарушителе. Они рассказали, что посетитель намеренно разбил несколько статуй и нанес им значительный ущерб. Один из охранников задержал туриста и передал его полиции.

Также мы сообщали о поджоге статуи Бен-Гуриона на одном из пляжей в Тель-Авиве. В результате скульптура сгорела до тла. Место вандализма было оцеплено, туда прибыли муниципальные инспекторы. По подозрению в поджоге был задержан местный бездомный - суд взял его под стражу.