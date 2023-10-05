В Музее Израиля турист из США разбил ценные экспонаты

Полиция уже задержала иностранца, его подозревают в вандализме.

Полиция Израиля задержала 40-летнего туриста из США, который подозревается в вандализме и повреждении ценных статуй в Музее Израиля в Иерусалиме.

Об этом сообщают "Детали".

Расследование началось после того, как охранники музея сообщили в полицию о нарушителе. Они рассказали, что посетитель намеренно разбил несколько статуй и нанес им значительный ущерб. Один из охранников задержал туриста и передал его полиции.

Предварительное расследование показало, что мужчина действовал по мотивам того, что считал, что статуи противоречат учению Торы. Расследование продолжается, и 6 октября полиция планирует запросить продление срока содержания под стражей этого подозреваемого в мировом суде в Иерусалиме.

Еще мы писали, что вандал уничтожил всемирно известный объект. Так, в Британии полиция начала расследование после того, как вандал с бензопилой уничтожил любимый туристами объект – дерево Sycamore Gap. Именно это культовое растение показывали в голливудской картине "Робин Гуд – принц воров". После этого шокирующего и безрассудного акта вандализма полицейские оцепили окрестности на границе Англии и Шотландии, пытаясь установить, имеет ли место совершение уголовного преступления.

Также мы сообщали о поджоге статуи Бен-Гуриона на одном из пляжей в Тель-Авиве. В результате скульптура сгорела до тла. Место вандализма было оцеплено, туда прибыли муниципальные инспекторы. По подозрению в поджоге был задержан местный бездомный - суд взял его под стражу.

До этого "Курсор" информировал о сильном пожаре в районе заповедников Альмагор и Маале-Гамла на севере Израиля, охвативший десятки дунам. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания. Спасатели уверены, что его причиной стал преднамеренный поджог.