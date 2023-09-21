Суд в Тель-Авиве отменил арест подозреваемому в поджоге статуи Бен-Гуриона

Доказательства полицейских суд посчитал неубедительными.

Мировой суд в Тель-Авиве принял решение освободить Мухаммада Зида, которого полиция задержала по подозрению в поджоге статуи Бен-Гуриона. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Как отмечено в сообщении, судья пришел к выводам, что доказательства правоохранителей в том, что именно Зид поджог статую, являются недостаточно неубедительными.

"Судья отказался продлевать срок его ареста и отправил его под домашний арест", - говорится в сообщении.

Пожар на пляже Буграшов в Тель-Авиве произошел в ночь на 16 сентября. В результате огонь уничтожил статую Бен-Гуриона, расположенную в непосредственной близости от дома-музея первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Статуя воссоздает позу, в которой Бен-Гурион был запечатлен на знаменитой фотографии 1957 года - стоя на голове.

Позже полиция арестовала бездомного мужчину, которого подозревают в поджоге статуи. Тогда суд взял его под стражу.

Тем временем мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что статуя Бен-Гуриона, которая получила повреждения в результате пожара, будет восстановлена властями Тель-Авива.

До этого "Курсор" сообщал о сильном пожаре, который охватил заповедники Альмагор и Маале-Гамла в районе Кинерета. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания. Предполагается, что причиной стал преднамеренный поджог.