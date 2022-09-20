Суд вынес приговор члену палестинского «Исламского джихада»

Салем Абу Дахер на протяжении многих лет выполнял разные функции в террористических группировках.

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил палестинца к девяти годам тюремного заключения, признав его виновным в нанесении ущерба национальной безопасности.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что в течение нескольких лет осужденный был членом нескольких террористических группировок в Газе.

«Салем Абу Дахер на протяжении многих лет выполнял разные функции в террористических группировках — от второстепенных ролей до работы инструктором и даже инициатором и исполнителем террористических атак», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, согласно постановлению суда, активность Абу Дахера «обострилась» после того, как он присоединился к «Палестинскому исламскому джихаду» и принял участие в ракетных обстрелах Израиля.

Как сообщал Курсор, на днях военными был арестован безоружный палестинец после пересечения границы с Газой.

Подозреваемый палестинец был арестован израильскими военными после попытки проникнуть в Израиль из сектора Газа.

Ранее Курсор информировал о том, что палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин.

Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца. После этого военнослужащие также обнаружили нож на теле подозреваемого, сообщили в ЦАХАЛе.

По данным военных, солдат получил лишь незначительные травмы головы и не нуждался в госпитализации после оказания медицинской помощи на месте происшествия.

Также Курсор информировал о том, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.

Сотрудники подразделения «Этгар» провели расследование и собрали доказательства, указывающие на то, что подозреваемых занимались торговлей и хранением большого количества оружия. Часть из него использовалась для совершения тяжких преступлений.