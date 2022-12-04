Суд вынес приговор русскоязычной женщине из Кармиэля, убившей подругу из ревности

Окружной суд Хайфы в воскресенье, 4 декабря, приговорил к 23 годам тюрьмы 32-летнюю жительницу Кармиэля Дину Злотник. Женщину признали виновной в убийстве ее подруги, Шошаны Меншировой.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что убийство на почве ревности произошло в январе 2020 года. Злотник заподозрила, что ее подруга флиртует с мужчиной, с которым сама Дина ранее встречалась.

«Согласно обвинительному заключению, 14 января две подруги пили пиво в квартире будущей жертвы и переписывались с общими знакомыми. По ходу вечера Дина заподозрила подругу в романтическом интересе к ее экс-бойфренду. Подозрение переросло в конфликт. Женщина схватила нож и нанесла Меншировой более 50 ударов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что изначально Злотник утверждала, что защищалась. После убийства она даже порезала сама себя и нанесла себе несколько синяков.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве. Кроме тюремного заключения, она также должна выплатить семье убитой компенсацию в 150 тысяч шекелей.

По сообщениям СМИ, Злотник была известна полиции до инцидента из-за ее причастности к преступлениям, связанными с наркотиками.

Как сообщал Курсор, в конце ноября 36-летняя Фатьма Катави из деревни Земар, была обнаружена без признаков жизни в подвале частного дома на строительной площадке на улице Яркон в Тель-Монде.

Ранее Курсор писал, что о жутких кадрах нападения солдат на левых активистов в Хевроне: в ЦАХАЛе дали комментарий.

Кроме того, мы писали о жестоком нападении на медсестру в Хадассе: в больнице озвучили подробности.