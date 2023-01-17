Суд вынес приговор женщине, нанесшей мужу 65 ножевых ранений

Окружной суд Хайфы во вторник, 17 января, приговорил женщину к пожизненному заключению за убийство своего супруга в 2018 году.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Кроме того, она должна будет выплатить 258 000 шекелей в качестве компенсации жертвам преступления.

Отмечается, что мужчина, 66 лет, болел полиомиелитом.

«Он был убит, когда собирался пойти на работу, чтобы обеспечить свою семью, как он делал всю свою жизнь, несмотря на свою инвалидность. Обвиняемая нанесла … около 65 ножевых ранений в лицо, шею, живот, грудь и спину с намерением причинить ему смерть», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 1 января на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Также Курсор писал о том, что раскрыты обстоятельства ножевого ранения подростка в Ришон ле-Ционе. Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Ему оказали медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным.

Ране Курсор информировал о том, что в Хайфе 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.