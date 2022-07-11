Суд вынес приговор жителю Петах-Тиквы за нападение на араба

Майское нападение на араба возле мечети Сидна Али в Герцлии завершилось для 29-летнего жителя Петах-Тиквы тремя годами заключения в тюрьме.

Окружной суд Тель-Авива приговорил жителя Петах-Тиквы к 38 месяцам тюремного заключения за нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и разрушение автомобиля, вызванного националистическими мотивами.

29-летний житель Петах-Тиквы Нисим Азулай обвинен в участии с группой евреев в нападении на араба в старинной мечети Сидна Али на морском побережье в Герцлии.

Мечеть Сидна Али датируется средними веками (разные источники сообщают о 13 веке или 15 веке) и находится на месте захоронения мусульманского святого времен мамлюков.

В обвинительном заключении указано, что во время операции «Страж стен» по стране прокатились еврейские погромы, в это время Нисим Азулай и два его знакомых Рои Там и Шакед Сибони собрались отомстить арабам. Они направились в старинную мечеть в Герцлии, где также находились 15 евреев с такими же планами мести.

Один из евреев подбежал к 61-летнему Гасану Хадж Яхью, ударил камнем по голове, а другой брызнул ему в лицо из баллончика. После этого все вместе бросали камни в Гасана и его машину.

Нисим Азулай бросил в машину стеклянную бутылку. От дальнейшей расправы их остановило только то, что араб притворился мертвым, наклонившись на руль своей машины.

С учетом предварительного сговора, а также криминального прошлого Азулая, он приговорен к 38 месяцам заключения.

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