Судебная реформа: в Moody’s предупредили Израиль о последствиях

Реформа перевешивает даже очень позитивные данные по экономике Израиля, такие как профицит бюджета.

Международная рейтинговая компания Moody’s опубликовала уведомление для инвесторов с прямым предупреждением о том, что в случае продолжения судебной реформы прогноз кредитного рейтинга Израиля может ухудшиться и упасть с позитивного до стабильного.

Об этом информирует портал Детали.

«Если предложенная реформа будет одобрена в полном объеме, она может существенно ослабить судебную систему, что приведет к отрицательному эффекту кредитного рейтинга. Предлагаемая реформа также создает долгосрочные риски для экономики Израиля, особенно для притока капиталов в сектор высоких технологий», — говорится в заявлении агентства.

«Это необычный случай. Компания обычно не направляет уведомление инвесторам до даты публикации обычного рейтинга. Без заседания рейтингового комитета Moody’s кредитный рейтинг Израиля, конечно же, не изменится, но публикация вне графика означает, что когда комитет соберется, а это произойдет через несколько месяцев и если реформа состоится, как планировалось, рекомендация будет заключаться в том, чтобы понизить прогноз в отношении Израиля», — говорится в материале.

Издание напоминает, что сегодня Израиль имеет рейтинг Moody’s на уровне А+ с позитивным прогнозом. То есть компания рассматривает возможность повышения кредитного рейтинга Израиля. Отмена позитивного прогноза и возвращение к кредитному рейтингу A+ со стабильным прогнозом означает, что Израиль не получит повышения своего кредитного рейтинга в ближайшее время.

Moody’s сообщает, что реформа перевешивает даже очень позитивные данные по экономике Израиля, такие как профицит бюджета. Это прямое предупреждение и свидетельство того, что экономика Израиля страдает из-за проводимой реформы.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Также Курсор, информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.