Суды Израиля смогут отклонять улики, добытые незаконным путем

В последний день работы Кнессета, 30 июня, был принят закон, согласно которому улики и доказательства, добытые с нарушением закона, судьи смогут не принимать во внимание. Проект закона был написан в коалиционных соглашениях. Он основывается на рекомендациях комиссии Арбель.
Примечательно, что принятый закон является аналогом доктрины «плоды отравленного дерева», которая была принята в США еще 100 лет назад. Там она действует в абсолютном формате. Также стоит отметить Великобританию, где этот закон оставляет окончательное решение судьям. Израиль пошел по британскому пути.
Отметим, что против принятия закона выступали полиция и ШАБАК.
Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.
Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.