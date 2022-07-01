Суды Израиля смогут отклонять улики, добытые незаконным путем

На территории Великобритании подобный закон оставляет окончательное решение за судьей. В Израиле пошли по британскому пути, дав судьям возможность отклонять улики, которые были получены с нарушением закона.

В последний день работы Кнессета, 30 июня, был принят закон, согласно которому улики и доказательства, добытые с нарушением закона, судьи смогут не принимать во внимание. Проект закона был написан в коалиционных соглашениях. Он основывается на рекомендациях комиссии Арбель.

Примечательно, что принятый закон является аналогом доктрины «плоды отравленного дерева», которая была принята в США еще 100 лет назад. Там она действует в абсолютном формате. Также стоит отметить Великобританию, где этот закон оставляет окончательное решение судьям. Израиль пошел по британскому пути.

Отметим, что против принятия закона выступали полиция и ШАБАК.

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