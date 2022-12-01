«Им тяжело»: судья освободил террористов, пытавшихся линчевать еврейскую семью

Судья Верховного суда Ицхак Амит отклонил прокурорскую апелляцию судьи окружного суда по делам несовершеннолетних Иерусалима Охада Гордона на решение об освобождении под домашний арест трех арабских бунтовщиков, участвовавших в попытке линчевания еврейской семьи в районе Бейт-Ханина в Иерусалиме.
В ходе линчевания мать семейства была ранена битым стеклом и получила порезы, дети были засыпаны битым стеклом.
Судья Амит написал в своем решении, что «обвиняемые происходят из нормальных семей и не имеют судимостей, содержание под стражей тяжело для них, и они, вероятно, усвоили свой урок. В настоящее время обвиняемые содержатся в тюрьме Деймон. Я не уверен, что это пойдет на пользу подсудимым или интересам государства».
Попытка линчевания произошла в октябре прошлого года во время праздника Суккот (Праздника кущей), когда семья ехала в свой дом в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Когда они проезжали возле Бейт-Ханины, десятки участников беспорядков начали блокировать дорогу, ведущую в этот район.
Когда семья проехала, участники беспорядков начали забрасывать машину камнями, разбили окна и даже попытались открыть двери. В какой-то момент, когда камень ударил в окно рядом с местом, где сидела мать, другой террорист полностью разбил окно, а третий просунул в него руку и попытался ударить мать кулаком по голове.
Большой камень, брошенный в сторону ребенка, ехавшего в машине, чудом не попал в него. Только через несколько долгих минут семье удалось бежать, при этом несколько членов семьи были ранены. Полиция начала расследование и задержала нескольких причастных к этому, но, как указывалось выше, на прошлой неделе подозреваемых отпустили под домашний арест.
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