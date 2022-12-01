Подозреваемые в вооруженном терроризме открыли огонь по израильским силам безопасности

Армия обороны Израиля, Агентство безопасности Израиля (Шабак) и силы израильской полиции в среду вечером провели контртеррористические операции в Иудее и Самарии, а два высокопоставленных террориста были убиты во время операции в городе Вади-Брукин.

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и «Шабака» в городе Вади-Брукин были задержаны трое разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В ходе операции вооруженные подозреваемые открыли огонь по силовикам, которые ответили боевыми выстрелами.

В ходе перестрелки был убит высокопоставленный оперативник террористической организации «Исламский джихад» Мухаммад Касим Саади.

Саади совершил ряд обстрелов израильских сил вместе с вооруженными боевиками «Исламского джихада», все время следуя руководству террористической организации «Исламский джихад».

Во время перестрелки также был убит Наим аль-Зубади, террорист, участвовавший в ряде обстрелов израильских сил.

Кроме того, силы обнаружили и конфисковали три винтовки М-16.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир ответил на обвинения террористической группировки Логово льва.

Кроме того, сотрудники службы безопасности обеспокоены необычным «бунтом» против Ицхака Герцога.

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