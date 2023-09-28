Суккот 2023 наступает, поэтому у раввина спросили, можно ли сделать сукку из автомобильных дверей и как именно это сделать галахическим способом.

На протяжении нашей повседневной жизни часто возникают вопросы, связанные с религиозными нормами, и сомнения относительно их актуальности. Суккот 2023 — не исключение.

Раввин Шай Тахан ответил изданию Walla! на популярный вопрос: разрешено ли строить сукку с помощью дверей от автомобиля?

«Здравствуйте, раввин. Я слышал, что можно сделать сукку из автомобильных дверей, и мне хотелось узнать, как именно это сделать галахическим способом», — спросили у раввина.

Раввин сказал, что сделать сукку с помощью автомобильных дверей можно, но при условии соблюдения нескольких важных правил.

1. Если у вас есть две машины, их можно приблизить друг к другу, чтобы боковины машин стали двумя из стен сукки. Для того чтобы сукка была правильной, необходимо создать третью стену, поэтому откройте дверь одной из машин, чтобы она послужила третьей стеной, а затем положите тростниковый покров поверх них. Важно убедиться, что под дверью нет пустоты в 24 см, иначе это сделает сукку недействительной.

Раввин советует подложить что-нибудь, чтобы закрыть вышеупомянутый зазор под дверью. Вы также можете припарковать машину близко к высокому тротуару.

2. Если у вас есть только одна машина, вы можете припарковать ее у стены или ограды, и эта стена будет одной из стен сукки. Если вы откроете дверь машины, это создаст третью стену. Снова важно убедиться, что под дверью нет пустоты в 24 см.

Курсор писал, что во время Суккота движение поездов будет увеличено. Кроме того, за символическую плату израильтяне смогут посетить выставку в Хайфском железнодорожном музее.