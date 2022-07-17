Супруги из Ха-Шфела подозреваются в жестоких издевательствах над 11-летней девочкой

Женщина помогала мужу издеваться над своей дочерью. Мужчина насиловал девочку, чтобы она забеременела, а затем сделала аборт и получила социальные выплаты.

В воскресенье прокуратора подала в окружной суд Лода обвинение против супругов из центра Израиля. Они подозреваются в издевательствах над 11-летней девочкой.

Так, мужчина обвиняется в том, что убедил жену помочь ему изнасиловать свою приемную дочь. Он хотел, чтобы девочка забеременела, сделала аборт, а затем получила социальные выплаты. За них супруги намеревались купить квартиру.

Мужчина насиловал 11-летнюю девочку трижды в неделю. Издевательства продолжались на протяжении трех лет. Также он неоднократно избивал ребенка.

Мать девочки вела учет менструального цикла дочери, чтобы изнасилования были именно в те дни, когда была наибольшая вероятность забеременеть. Она не раз находилась рядом, когда насиловали ее дочь и слушала крики, мольбы о помощи.

Более того, мать угрожала дочери, что убьет ее, если она расскажет кому-либо о произошедшем.

Прокуратура подала ходатайство о содержании подозреваемых под стражей до вынесения приговора. Их имена запрещены к публикации. Адвокат заявляет, что мать – это женщина, которая попала в сложные жизненные обстоятельства.

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