СМИ: Полиция готовится к началу криминальной войны на юге Израиля

В полиции опасаются, что на юге может начаться жестокая война между криминальными кланами Домрани и Бени Шломо.

В полиции опасаются, что криминальная ситуация на юге Израиля в скором времени обострится. Более того, она может перерасти в настоящую войну с преступными группировками.

Об этом пишет издание Walla со ссылкой на собственный источник.

Так, сейчас преступная организация Домрани восстанавливается. На это, по словам источника, указывают все признаки. Клан пытается оправиться после недавних поражений.

Полиция уже давно следит за преступниками, чтобы не допустить акций возмездия за смерть охранника главы другого клана Бени Шломо.

Однако в последнее время произошла серия убийств. Было арестовано несколько человек, которые являются членами Домрани. Они должны были осуществить покушение на члена группировки Бени Шломо. Арест произошел еще три недели назад.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств.

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