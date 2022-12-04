Сын Нетаниягу считает математику бесполезной в жизни — у всех есть калькуляторы

По словам Яира Нетаниягу, кроме таких предметов, как Танаха и еврейская история, самым важным является английский язык.

Сын главы «Ликуда» Биньямина Нетаниягу Яир считает математику «бесполезной в жизни», поскольку у всех есть калькуляторы.

Об этом Нетаниягу-младший написал в своем Twitter, обсуждая изменения в школьном образовании.

При этом, по его словам, кроме таких предметов, как Танаха и еврейская история, самым важным является английский язык.

«Математика, которая для всех важнее всего, в жизни бесполезна. Ну кто ежедневно использует параболы, уравнения с неизвестным и т. д.? Когда я был ребенком, учитель говорил, что учить математику очень важно, потому что у вас не всегда будет калькулятор в кармане… Сегодня калькулятор есть в каждом мобильном телефоне», — написал Яир Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, вслед за мэрией Тель-Авива более сорока местных советов по всему Израилю уже объявили об отказе от сотрудничества с управлением дополнительного образования Ави Маоза.

Как известно, по условиям коалиционных соглашений это управление выводится из подчинения минпросвещения и превращается в структурное подразделение канцелярии премьер-министра, которое возглавит лидер «гомофобской и антифеминистской» партии «традиционных семейных ценностей» Ави Маоз.

Участники кампании бойкота обещают финансировать программы внеклассного дополнительного образования за счет муниципальных бюджетов, но не допустить в школы финансируемые государством программы, которые будет внедрять Маоз.

Также Курсор информировал о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал Яира Лапида, заявив, что он поднимает бунт армейских офицеров и мэров против новой власти. Это произошло после того, как Лапид призвал глав органов власти не сотрудничать с правительством из-за его сделки с председателем партии «Ноам» Ави Маозом.