Тайная встреча Лапида и главы Гистадрута: что известно

Лидер оппозиции Яир Лапид встретился накануне вечером в своем доме на севере Тель-Авива с Арноном Бар-Давидом, председателем федерации труда Гистадрут.

Об этом сообщает INN.

Бар-Давид прибыл на встречу по просьбе Лапида, пытающегося привлечь Гистадрут к борьбе против запланированных правительством судебных реформ. Если ему это удастся, то это будет реальный инструмент в борьбе, поскольку угроза всеобщей остановки экономики, несомненно, является весомым рычагом давления на правительство.

Новости 13-го канала сообщили, что нет никакой уверенности в том, что Бар-Давид прислушается к призыву Лапида. У председателя Гистадрута есть свои «неприятности», например новое соглашение о заработной плате, которое он хочет продвигать с министром финансов Бецалэлем Смотричем, и попытка добиться того, чтобы закон об обязательном арбитраже не был принят, предотвращая отключение основных услуг.

Кроме этого, если усилия Бар-Давида с министром финансов Смотричем не увенчаются успехом, то, скорее всего, Лапиду и другим удастся привлечь Гистадрут к борьбе против судебной реформы.

Гистадрут сообщил, что Бар-Давид встречался с Лапидом, поскольку он периодически встречается с лидерами всего политического спектра. В офисе Лапида это не прокомментировали.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил, что демократия рушится за один день. Лидер оппозиции депутат Кнессета Яир Лапид раскритиковал новое правительство.

Курсор сообщал, что глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности предложил арестовать Лапида и Ганца за госизмену. По словам Фогеля, «они говорят о войне и призывают к войне».