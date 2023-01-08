Тнува отзывает с прилавков один из видов сыра

Изъятие из магазинов продукта связано с браком упаковки.

В компании «Тнува Альтернатив» объявили, что обнаружили брак в упаковках веганского сыра.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

С полок супермаркетов убирают веганский «альтернативный сыр» со сроком годности: до 21.02.2023 и до 25.02.2023.

Как сообщили в компании, причиной отзыва продукта стало наличие в упаковках мелкой металлической стружки.

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