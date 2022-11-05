Израильские экономисты рассказали, повлияет ли смена правительства в стране на макроэкономическую политику

Главный экономист и стратег Psagot Investments Ори Гринфельд не видит кардинальных изменений в экономической политике Израиля после победы правого блока Биньямина Нетаниягу на выборах в Кнессет 25-го созыва.

Об этом сообщает Globes.

«На самом деле не ожидается, что это повлияет на экономические вопросы, потому что, в отличие от других областей, с точки зрения экономики правительство, которое будет сформировано, вероятно, будет похоже на уходящее правительство. В конечном счете, экономические программы обоих правительств на макроэкономическом уровне похожи», — сказал он.

«Глядя на ситуацию компаний, работающих на рынке, не ожидается, что их способность получать прибыль существенно изменится. Я не вижу, чтобы правительство исключительным образом преодолело дефицит или полностью изменило направление своей политики в области энергетики или экспорта, а также в регулировании и финансовой системе, вероятно, не ожидается никаких изменений», — добавил он.

Опытный андеррайтер на рынке капитала Израиля сказал: «Что повлияет на фондовый рынок Израиля, так это голосование сегодня вечером. Другими словами, голосование Совета управляющих ФРС США по уровню процентной ставки для доллара. Явный результат выборы в Израиле, возможно, «поддержат» Тель-Авивскую фондовую биржу в будущем, потому что рынки любят определенность. Но в конечном итоге инвесторов интересует процентная ставка по шекелю».

По словам андеррайтера, последствия изменения процентной ставки должны отразиться на рынке недвижимости, и на эту тенденцию не будут сильно влиять результаты выборов.

«Застройщики в настоящее время находятся под двойным давлением. С одной стороны, земля, которую они купили, с дорогим финансированием от банков, которое становится все более дорогим, продолжает давить на них процентными выплатами. С другой стороны, общественное мнение покупательная способность новых квартир упала из-за роста стоимости ипотечных кредитов Ожидается, что в ближайшие месяцы давление на недвижимость усилится, и то, что мы видим в этих отчетах за третий квартал, — это прошлые данные, которые не отражают интенсивность изменений», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару после повышения ставки ФРС. На мировых валютных рынках доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 0,75% в четвертый раз подряд.

Курсор сообщал, что доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле. Евро ослаб примерно на 1% по отношению к шекелю, как и британский фунт, на фоне опасений по поводу слабости европейского рынка из-за войны в Украине.

Кроме этого, глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране. Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году.

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку.