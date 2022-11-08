В супермаркетах в ближайшие дни ожидается дефицит курицы и индейки

Нерешенные споры между профсоюзом рабочих и производителями мяса могут привести к недостатку товара в магазинах из-за снижения поставок.

По всей стране может начаться нехватка мяса птиц в магазинах.

Это связывают с открытием трудового спора комитетом рабочих по забою птицы.

Гистадрут объявил, что направил письмо всем владельцам продовольственных сетей с предупреждением о возможном скором падении уровня забоя птицы.

В заявлении комитета рабочих по забою птицы сообщаются требования об улучшении условий труда и повышении заработной платы.

В письме Гистрадута сообщается: «Предупреждаем вас, что уже в ближайшие дни комитет примет специальные меры, включающие, среди прочего, забастовки, которые окажут немедленное влияние на уровень убоя птицы в Израиле и, следовательно, на предложение на рынке».

Претензия работников по условиям труда связана с тем, что на птицебойнях не следят за санитарным состоянием рабочих мест, что может угрожать здоровью как рабочих, так и потребителей. Кроме того, несмотря на обращения рабочих, производители мяса не удовлетворили просьбы о повышении заработной платы.

Рабочие заявили, что по решению руководства у них установлен длинный рабочий день, на предприятиях проводят незаконные удержания из зарплаты.

Гистадрут предупредил, что осталось несколько дней для того, чтобы стороны начали диалог и сели за стол переговоров.

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