По стопам Беннета: в СМИ сообщили, где по большей части ночует Яир Лапид

Премьер-министр большую часть ночей спит в своем доме в Рамат-Авиве. Министр Нахман Шай сказал, что Лапид повторяет ошибку Беннета. «Вы должны жить в Иерусалиме», — обратился он к Лапиду.

Премьер-министр Яир Лапид всего несколько ночей спит в своей резиденции в Иерусалиме, а большую часть суток в неделе он проводит в своем доме в Рамат-Авиве.

Об этом сообщил журналист 2 канала.

Вступив в должность, премьер-министр Лапид заявил, что будет жить в Иерусалиме, в отличие от своего предшественника на этом посту Нафтали Беннета. Его заявление прозвучало на фоне публичной критики растраты государственных денег в доме Беннета в Раанане. Однако, как сообщают СМИ, Яир Лапид все больше ночей проводит вне Иерусалима.

По словам высокопоставленных представителей коалиции, Лапид предпочитает проводить целые дни в кабинете премьер-министра в Тель-Авиве, и количество встреч там значительно увеличилось.

Министр диаспоры Нахман Шай сказал на 2-м канале: «Премьер-министр должен жить в Иерусалиме, это центр жизни страны. Если мы не будем бороться за Иерусалим, кто будет бороться за него? Все началось с Беннета, который совершил ошибку. Вам придется жить в Иерусалиме».

Как ранее писал Курсор, посол рф в Израиле Анатолий Викторов выразил недовольство тем, что Яир Лапид стал премьер-министром из-за его резких заявлений по поводу российского вторжения в Украину.

Напомним, что наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа поздравил премьер-министра Яира Лапида с вступлением в должность премьер-министра в ходе телефонного разговора.