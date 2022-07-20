СМИ: россия возмущена тем, что Лапид получил пост премьер-министра

Израиль неоднократно отправлял помощь Украине, включая бронежилеты и каски, но не военную помощь, о которой так часто просят.

Посол россии* в Израиле Анатолий Викторов выразил недовольство тем, что Яир Лапид стал премьер-министром из-за его резких заявлений по поводу российского вторжения в Украину.

Согласно сообщению 12 канала новостей, Викторов заявил на закрытых встречах, что назначение Лапида премьер-министром может «вызвать проблемы» в отношениях между Москвой и Иерусалимом.

Репортаж указывает на ряд заявлений Лапида на посту министра иностранных дел, в которых он весьма критически оценивал вторжение россии, в то время как тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет придерживался более дипломатичного подхода. Лапид обвинил Москву в военных преступлениях, а российские войска — в «убийстве невинных гражданских лиц».

СМИ приводят ответ посольства россии в Израиле, в котором говорится, что оно приняло к сведению «некоторые заявления и комментарии» израильских официальных лиц, но надеется, что Израиль «выберет беспристрастный, взвешенный и продуманный подход к этому вопросу».

Израиль избегает слишком тесной связи с какой-либо из сторон, поскольку является одной из немногих стран, поддерживающих относительно теплые отношения как с Украиной, так и с россией.

Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», они хотят «освободить» еще несколько других регионов.

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