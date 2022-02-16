Тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима

Стало известно, что было найдено тело застреленного журналиста в пригороде Иерусалима.

В пригород Иерусалима было найдено тело застреленного журналиста, который работал на известном телеканале.

Причины убийства выясняются. Имя погибшего не объявляют из-за этических причин.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Телеграм-канал Медиа Архив поделился подробностями печального происшествия.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о скандале в детском саду в Петах-Тикве: детей избивали и заставляли есть с пола. Полиция Израиля считает, что директор детского сада Орли Давидович и ее дочь Даниэль Лейбович совершили целый ряд серьезных преступлений, издеваясь над беспомощными детьми, оставленными в детском саду.

Также мы ранее сообщали о том, что в Сдероте мужчина умер во время экзамена по вождению. В середине экзамена мужчина потерял сознание, что заставило экзаменатора позвать на помощь. В ожидании прибытия первой помощи экзаменатор попытался реанимировать водителя, но безуспешно.

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