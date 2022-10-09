Подробности теракта на КПП Шуафат: поиски второго террориста продолжаются

Всю ночь в Иерусалиме проводились поиски террористов, совершивших обстрел КПП Шуафат, где ранены трое военных. Состояние одной из раненых критическое.

После нападения террористов на КПП Шуафат в Иерусалиме, когда террористы из машины обстреляли военных и скрылись на автомобиле, было ранено трое военных. Состояние 20-летней военнослужащей очень тяжелое.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В небе над Иерусалимом были подняты 6 вертолетов в поиске террористов. Город частично перекрыли, предупредив о возможном теракте.

Задержан водитель, который помог террористу уехать с места нападения. Он сдался сам. Второй в розыске.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также мы информировали, что силовики задержали недавно вышедшего из тюрьмы террориста. В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в лагерях беженцев Дженин солдаты задержали 25-летнего Салеха Самира Абу Зину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Еще мы писали, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.