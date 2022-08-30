Теракт у входа в гробницу Йосефа: пять человек ранены

В результате обстрела террористами в Шхеме загорелась машина израильтян. Они чудом успели выскочить из нее и спрятались в комплексе гробниц.

Пятеро граждан Израиля получили ранения сегодня ночью, 30 августа, в результате обстрела террористами у входа в гробницу Йосефа в Шхеме.

Об этом сообщает maariv.

Пятеро человек выбрались из машины, которую подожгли находившиеся там участники беспорядков. Им удалось скрыться в комплексе гробниц.

Силы ЦАХАЛа вошли в район города с целью спасения жителей. Паломники были спасены крупными силами военных, которые вошли в Шхем и эвакуировали евреев оттуда для оказания медицинской помощи. Этот момент разошелся по палестинским социальным сетям.

#صورة لحظة نقل المستوطنين المصابين في عـ.ـملية إطلاق نار تجاه مركبتهما خلال محاولتهما اقتحام قبر يوسف شرق نابلس . pic.twitter.com/XK2Xs1qlKv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2022

Ранее Курсор писал, что трактор насмерть сбил рабочего в Ришон-ле-Ционе. В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» утверждают, что парамедики нашли 40-летнего мужчину без сознания и в итоге констатировали смерть.