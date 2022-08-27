Солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом

Солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотических веществ на сумму около 2 млн шекелей на границе с Египтом.

Об этом сообщает издание Маарив.

Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛа установили ряд подозреваемых, которые пытались переправить наркотики с территории Египта на территорию Израиля в районе территориальной бригады «Паран».

«Солдаты работали над пресечением контрабанды и изъяли два мешка, содержащих около 50 кг наркотиков, оценочная стоимость которых составляет около двух миллионов шекелей.

Как сообщал Курсор, ночью 20 августа военные ЦАХАЛа задержали партию контрабандных наркотиков. ЦАХАЛ предотвратил незаконный ввоз наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей на территорию районной дивизии Йоав.

Ранее Курсор информировал о том, что утром 1 августа войска пресекли попытку контрабанды марихуаны в Израиль из Египта. По данным ЦАХАЛа, солдаты конфисковали около 33 килограммов (72 фунта) гашиша, стоимость которого оценивается в 600 тысяч шекелей (177 тысяч долларов), недалеко от границы.

До этото Курсор писал о том, что бойцы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 2,5 миллиона шекелей (720 тысяч долларов) через египетскую границу, сообщают военные.

По данным ЦАХАЛа, солдаты на наблюдательных постах выявили нескольких подозреваемых в попытке контрабанды наркотиков и приняли меры, чтобы помешать им. Груз был конфискован и передан полиции Израиля.

Также сообщалось, что двое жителей Тайбеха арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы сегодня по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.