Стала известна личность террориста, убившего трех израильтян в Ариэле

Ликвидированный террорист Мухамад Мурад Сами Суф имел разрешение на работу и трудился в компании Intel.

Террорист, убивший троих мирных израильтян, имел разрешение на работу и состоял в штате Intel.

Об этом сообщил канал Голос Израиля.

Его имя Мухамад Мурад Сами Суф (19 лет), жил в оккупированной арабами деревне Харес. Его страницы в соцсетях полны призывов к терроризму.

Возмущенные граждане потребовали дом террориста передать в собственность семей жертв теракта и вселить туда израильтян, а всю его хамулу лишить гражданства Израиля. Правительству пора пересмотреть критерии на выдачу разрешений на работу в Израиле.

Ранее Курсор информировал про теракт в Ариэле: стало известно о первых жертвах нападения. По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем он зарезал трех человек на ближайшей заправке и скрылся на предположительно украденной машине.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор.

Кроме того, Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле. «Мы не станем сотрудничать ни с каким внешним расследованием, потому что это будет вмешательство во внутренние дела Израиля, а мы такого не допустим».

Кроме того, мы уже сообщали, что на базе ЦАХАЛа обнаружили угнанные автомобили. Бункер ЦАХАЛа преступники обустроили для хранения угнанных машин. В дальнейшем их намеревались использовать для поджогов или терактов.