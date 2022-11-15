Теракт в Ариэле: медики сообщили о состоянии раненых

Три человека получили серьезные ранения, их состояние оценивается как тяжелое. Медики оказали первую помощь на месте происшествия.

В результате ножевого теракта в промзоне Ариэля три человека тяжело ранены.

По информации ЦАХАЛа, один террорист был ликвидирован, ведутся поиски второго участника нападения.

Три человека получили серьезные ранения. В МАДА рассказали, что сообщение о нападении поступило в 09:28, медики и фельдшеры оказали первую помощь на месте трем тяжелораненым. Среди пострадавших двое мужчин в возрасте около 40 лет и один 35-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из раненых — критическое.

Медики добавили, что более подробная информация будет обновлена ​​позже.

По всей видимости, нападение произошло возле заправки «Ten» в промышленной зоне недалеко от города Ариэль.

Согласно первоначальным сообщениям об инциденте, террорист мог нанести ножевые ранения в двух местах в пределах промышленной зоны. Один из них у въезда на территорию комплекса, где террорист ударил ножом охранника и еще одного человека, нанеся тяжелые ранения.

Позже террористам удалось нанести ножевое ранение другому человеку в другой точке промзоны, а после этого его нейтрализовали.

Ранее Курсор писал про ножевой теракт в Ариэле: первые подробности. В Ариэле произошло ножевое нападение. Террорист нейтрализован.

Кроме того, мы уже сообщали, что на базе ЦАХАЛа обнаружили угнанные автомобили. Бункер ЦАХАЛа преступники обустроили для хранения угнанных машин. В дальнейшем их намеревались использовать для поджогов или терактов.