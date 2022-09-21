Теракт в Холоне: озвучены новые подробности

08:51, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nati Shohat/Flash90

28-летний житель Калькилии, подозреваемый в убийстве 84-летней женщины, был найден бездыханным в здании в центре Тель-Авива.

После продолжительного поиска Мусы Сарсура, террориста, который, как считается, стоит за убийством 84-летней женщины из Холона прошлой ночью, тело мужчины было найдено сегодня утром в здании в центре Тель-Авива. Считается, что Сарсур покончил жизнь самоубийством после того, как стало известно об инциденте и его преследовали силы безопасности.

Во вторник вечером полиция подтвердила, что убийство 84-летней женщины на улице в Холоне было терактом.

Тело женщины было найдено возле строительной площадки на улице Хашмонаим после того, как ее забили до смерти. На место вызвали медиков. Они констатировали смерть женщины.

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Автор материала:
Ирен Давид
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