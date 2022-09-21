Теракт в Холоне: озвучены новые подробности

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28-летний житель Калькилии, подозреваемый в убийстве 84-летней женщины, был найден бездыханным в здании в центре Тель-Авива.
После продолжительного поиска Мусы Сарсура, террориста, который, как считается, стоит за убийством 84-летней женщины из Холона прошлой ночью, тело мужчины было найдено сегодня утром в здании в центре Тель-Авива. Считается, что Сарсур покончил жизнь самоубийством после того, как стало известно об инциденте и его преследовали силы безопасности.
Во вторник вечером полиция подтвердила, что убийство 84-летней женщины на улице в Холоне было терактом.
Тело женщины было найдено возле строительной площадки на улице Хашмонаим после того, как ее забили до смерти. На место вызвали медиков. Они констатировали смерть женщины.
Следователи говорят, что убийство было зафиксировано на видеозаписи с камер наблюдения, на которой видно, как террорист, палестинский араб, использует предмет, скорее всего, со строительной площадки, чтобы забить свою жертву до смерти.
Позже полиция опознала террориста как 28-летнего Мусу Сарсура, жителя города Калькилья, находящегося под управлением Палестинской автономии в западной Самарии.
По словам властей, Сарсур легально въехал в Израиль во вторник утром с действующим разрешением на работу.
Родственники Сарсура заявили, что не верят, что он причастен к убийству, несмотря на то, что в последние недели у него были проблемы с психикой, связанные с лекарствами, которые он получал.
Ранее редакция сообщала, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.