В Израиле продолжаются поиски холонского террориста

После того, как пожилая женщина была жестоко избита арабским террористом до смерти, силы безопасности разыскивают убийцу, который все еще остается на свободе.

Израильские силы безопасности продолжают поиски арабского террориста, который во вторник жестоко избил до смерти пожилую женщину в центре Израиля.

Во вторник вечером полиция подтвердила, что убийство 84-летней женщины на улице Холона во вторник было терактом. Тело женщины было найдено возле строительной площадки на улице Хашмонаим после того, как ее забили до смерти. На место вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть женщины.

Следователи говорят, что убийство было зафиксировано на видеозаписи с камер наблюдения, на которой видно, как террорист, палестинский араб, использует предмет, скорее всего, со строительной площадки, чтобы забить свою жертву до смерти.

Позже полиция опознала террориста как 28-летнего Мусу Сарсура, жителя города Калькилья, находящегося под управлением Палестинской автономии в западной Самарии.

По словам властей, Сарсур легально въехал в Израиль во вторник утром с действующим разрешением на работу. Во вторник днем ​​Сарсур убил жертву, которая жила в многоквартирном доме, примыкающем к строительной площадке, где работал Сарсур. Затем он скрылся с места происшествия.

СМИ также сообщают, что террорист был задержан неделю назад после того как вызвал подозрение у местного участкового в Холоне. Мужчина доставили в полицию и провели допрос, затем передали данные в ШАБАК и отпустили.

Премьер-министр Яир Лапид, который в настоящее время находится в Нью-Йорке для выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН, получил обновленную информацию о террористической атаке и усилиях по задержанию преступника.

«Терроризм — это воплощение чистого зла, Это был ужасный теракт, совершенный подлым, трусливым террористом, убившим пожилую женщину, которая не могла дать отпор» — сказал Лапид.

«Наши силы безопасности в настоящее время работают над поиском террориста, и я верю, что они его поймают. Мы будем решительно действовать против террористов, мы поймаем тех, кто осуществляет терроризм, и тех, кто посылает [террористов]. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье жертвы и предлагаю свою поддержку в это ужасное время», — добавил премьер-министр.

Ранее Курсор писал о приведении ЦАХАЛа в полную боевую готовность, потому что террорист, зверски убивший в Холоне 85-летнюю женщину террорист, может находиться где-то на свободе в Гуш-Дане.

Наша редакция сообщала, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.

Напомним, что на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести.