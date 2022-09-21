Теракт в Холоне: раскрыта личность жертвы

В Холоне убили женщину, мать троих детей. За последние две недели террориста дважды допрашивали полицейские.

84-летнюю женщину, убитую прошлой ночью в Холоне, зовут Шуламит Рейчел Овадия. У нее остались муж и трое детей.

Террорист, виновный в убийстве, покончил жизнь самоубийством, скрываясь от полиции. Его нашли повешенным в здании на улице Бар-Кохба в центре Тель-Авива.

Представитель полиции Шломи Саги, который прибыл на место нападения в Холоне вместе с комиссаром Коби Шабтаем, сказал журналистам, что «за последние две недели террориста дважды допрашивали полицейские. Район, из которого он прибыл, вызывал подозрения».

«При нем ничего не нашли — у него не было ножа, было разрешение на работу и никаких обвинений против него не было, поэтому полиция отпустила его», — сказал он.

«По тому, как было совершено убийство, я бы определил террориста как «одинокого волка», но это только начало расследования», — сказал Саги в интервью Galei Tzahal.

Ранее редакция сообщала, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.