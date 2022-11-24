Теракт в Иерусалиме: медики озвучили новую информацию

Больница Шаарей-Цедек сообщает, что состояние одного из раненых в результате теракта в Иерусалиме, госпитализированного в отделение интенсивной терапии больницы, продолжает оставаться критическим, и его жизни угрожает непосредственная опасность.

Двое других пациентов находятся в сознании и в стабильном состоянии. Они госпитализированы в детское отделение реанимации и взрослое отделение реанимации.

Напомним, что расследование взрывов в Иерусалиме значительно затянулось из-за того, что камеры муниципалитета на въезде в Иерусалим не работали в момент взрыва.

Камеры на перекрестке Рамот сработали только после взрыва.

Восемнадцать человек получили ранения и один погиб в результате нападений, которые произошли в час пик в среду утром.

Израильская полиция отметила, что они продолжают проводить различные оперативные, следственные и разведывательные мероприятия по обнаружению и аресту террористов, причастных к терактам.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу навестил пострадавших в результате теракта в Иерусалиме.

Кроме того, Иерусалим опустился в социально-экономическом рейтинге.