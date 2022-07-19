Теракт в Иерусалиме: у террориста было особое разрешение на въезд

Террорист, который совершил нападение на водителя автобуса в Иерусалиме, имел особое разрешение на въезд в Израиль. Так, он – житель Рамлы, который имеет разрешение на въезд в качестве бизнесмена.
Важно, что это очень редкий случай, когда палестинский араб, который относился именно к такой категории, решил стать террористом. Обычно боевики, совершающие теракты, — это нелегалы или въехавшие по разрешению для рабочих.
Напомним, что террорист напал на водителя с отверткой, а не с ножом. В полиции сообщили, что перед нападением между террористом и водителем не было никаких конфликтов.
К счастью, водитель выжил.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид прокомментировал сегодняшний теракт в Иерусалиме.
«Я хотел бы пожелать скорейшего выздоровления [водителю автобуса], который был ранен в результате инцидента с ножевым ранением в Иерусалиме. Я благодарен фотографу, который оказался на месте происшествия и действовал решительно, чтобы нейтрализовать террориста и предотвратить ранения других людей», — сказал глава правительства.