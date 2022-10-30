Устранение террориста в Кирьят-Арбе: видео от первого лица

В сети показали момент записи видеорегистратора автомобиля, который сбил террориста ХАМАСа, устроившего стрельбу в Кирьят-Арбе.

Террорист, обстрелявший в Кирьят-Арбе дом Итамара Бен-Гвира, когда один человек был убит и пятеро ранены, был не просто ликвидирован, а сбит машиной РАВШАЦ. Так выглядит нейтрализация террориста от первого лица.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

РАВШАЦ и солдат — настоящие герои, остановившие слетевшего с катушек террориста ХАМАСа.

Ранее Курсор сообщал подробности теракта в Кирьят-Арбе: видео нейтрализации террориста. Вчерашний теракт в Кирьят-Арбе был нацелен на Итамара Бен-Гвира и Офера Охана. Есть погибшие и раненые. Террорист ликвидирован.

Редакция информировала, что врачи сообщили о состоянии раненых при теракте в Кирьят-Арбе.

Кроме того, Курсор писал, что в иерусалимском районе Силуан подожгли машины евреев: детали происшествия. 29 октября, в иерусалимском арабском районе Силуан (Шилоах), расположенной возле стен Старого Города, сгорело шесть автомобилей, принадлежащих евреям.

Также мы сообщали, что в Израиле за ночь произошло два смертельных ДТП: подробности. 29 октября, в Израиле произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли мотоциклисты.

Напомним, ранее наш сайт писал про теракт на юге Хевронского Нагорья: террорист напал на солдат ЦАХАЛа. Возле поселка Мицпе-Авигайл на солдат Армии обороны Израиля напал агрессивно настроенный левый активист. Его задержали, но пока официальных комментариев не было.