Теракт в Кирьят-Арбе: сын погибшего мужчины обратился к израильтянам

Сын Ронена Ханания, убитого прошлой ночью в Кирьят-Арбе, призвал общественность присутствовать на похоронах его отца.

«Мой отец был человеком добрым, человеком любви и добрых дел, который любил всех и помогал всем. Он был человеком мира. Его вчера убил подлый человек, подлый убийца. Я хочу, чтобы все помнили моего отца и кем он был. Приходите почтить его в 16:00 на кладбище Хар а-Менухот (Гиват-Шауль) в Иерусалиме», — сказал он.

Ранее Курсор писал, чтов сети показали полное видео нападения террориста в Кирьят-Арбе.

Кроме того, Лапид высказался о теракте в Кирьят-Арбе.