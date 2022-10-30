Теракт в Кирьят-Арбе: сын погибшего мужчины обратился к израильтянам

12:18, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Сын убитого: «Кто может прийти на похороны, прошу, приходите».

Сын Ронена Ханания, убитого прошлой ночью в Кирьят-Арбе, призвал общественность присутствовать на похоронах его отца.

«Мой отец был человеком добрым, человеком любви и добрых дел, который любил всех и помогал всем. Он был человеком мира. Его вчера убил подлый человек, подлый убийца. Я хочу, чтобы все помнили моего отца и кем он был. Приходите почтить его в 16:00 на кладбище Хар а-Менухот (Гиват-Шауль) в Иерусалиме», — сказал он.

Ранее Курсор писал, чтов сети показали полное видео нападения террориста в Кирьят-Арбе.

Кроме того, Лапид высказался о теракте в Кирьят-Арбе.

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