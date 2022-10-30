В сети показали полное видео нападения террориста в Кирьят-Арбе

Шокирующие подробности, содержащие сам момент нападения сумасшедшего террориста на мирных людей, опубликованы в сети.

Полное видео, на котором показан момент начала теракта в Кирьят-Арбе и стрельбы по находящимся рядом людям, попало в сеть.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В результате этого нападения был убит 50-летний Ронен Ханания (разрешено к публикации) и ранены еще пять человек.

В результате смелых действий координатора гражданской безопасности РАВШАЦ и офицером ЦАХАЛа террорист был ликвидирован.

Ранее Курсор публиковал видео от первого лица: устранение террориста в Кирьят-Арбе. В сети показали момент записи видеорегистратора автомобиля, который сбил террориста ХАМАСа, устроившего стрельбу в Кирьят-Арбе.

Также наш сайт сообщал подробности теракта в Кирьят-Арбе: видео нейтрализации террориста. Вчерашний теракт в Кирьят-Арбе был нацелен на Итамара Бен-Гвира и Офера Охана. Есть погибшие и раненые. Террорист ликвидирован.

Редакция информировала, что врачи сообщили о состоянии раненых при теракте в Кирьят-Арбе.

Напомним, наш сайт писал, что офицер ЦАХАЛа рассказал о деталях нападения в Кирьят-Арбе: «Я увидел, что террорист стреляет в нас».

Кроме того, мы писали о теракте в Кирьят-Арбе: появились новые подробности. Источник в службе безопасности сообщил ивритоязычным СМИ, что террорист страдал неизлечимой формой рака и ему оставалось жить всего несколько дней.