Теракт в районе Мертвого моря: появились новые подробности

В районе Мертвого моря произошел теракт, где двое террористов открыли стрельбу в трех местах.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

Трагические события произошли в понедельник, 25 феврадя. Стрельба началась на перекрестке Бейт-Арава, где двое террористов выстрелили в 25-летнего водителя автомобиля и смертельно ранили его. Они продолжили движение, и в районе Альмога начали расстреливать другой автомобиль, в котором ехала семья.

Машина получила повреждения, но пассажиры не пострадали. По словам семьи, чудом выжившей после обстрела на перекрестке, в машине было трое террористов.

«В автомобиле их было трое, один достал пистолет, выстрелил — и промахнулся», – поделились они.

После этого террористы продолжили движение по дороге и безуспешно выстрелили. Затем преступники остановились, покинули машину, подожгли ее и сбежали пешком в сторону Иерихона. Израильские силовики продолжают погоню за ними, используя вертолеты.

Ранее мы рассказывали, что палестинцы возобновляют запуски зажигательных шаров.

Также «Курсор» сообщал, что в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они нанесли ущерб дому Мухамеда Абу Джараха в деревне Синджиль, забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер, а также сожгли уже 75 домов.

Помимо этого мы писали, что Министерская комиссия утвердила законопроект о смертной казни для террористов. В документе сказано, суд сможет вынести смертный приговор тому, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. В комитете решили, что после предварительного голосования по закону проведут обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будут говорить касаемо окончательной формулировки закона.