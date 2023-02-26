В Кабмине дали зеленый свет законопроекту о смертной казни для террористов

Документ был одобрен в день, когда два гражданина Израиля были убиты в результате теракта в Палестине.

Министерская комиссия утвердила законопроект о смертной казни для террористов.

Об этом сообщает Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.

По словам министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, «в этот тяжелый день, когда два гражданина Израиля были убиты в результате теракта в Палестине, нет ничего более символичного, чем принятие закона о смертной казни для террористов».

«Это нравственный, справедливый закон, который также существует в самой большой демократии в мире и, конечно же, в стране, граждане которой захлестнула волна терроризма», — сказал Бен-Гвир.

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаниягу отметил, что «мы будем продолжать действовать всеми средствами, с безопасностью, оперативной деятельностью и законодательством, чтобы сдерживать террористов и поддерживать безопасность Израиля».

«Наш ответ терроризму — нанести сильный удар по терроризму и углубить наши корни в нашей стране», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал Курсор, сегодня в Хаваре в Иудее и Самарии два еврея скончались в результате огнестрельного теракта. Известно, что 26 февраля к северу от деревни Хавара в районе Эйнбуса, недалеко от Шхема, обстрелян израильский автомобиль. Два еврея, будучи доставлены в больницу в тяжелом состоянии, позже скончались.

Утверждается, что террорист врезался в израильский автомобиль, вышел из машины с М16 наперевес и расстрелял своих жертв. Свидетели говорят, что он добивал их с близкого расстояния. Преступник скрылся с места происшествия пешком.

Также Курсор информировал о том, что на севере Израиля автомобиль рухнул с обрыва.