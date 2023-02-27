Акции мести в палестинских деревнях: сожжено уже 75 домов

В понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Фанатики причинили ущерб дому Мухамеда Абу Джараха в деревне Синджиль.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что поселенцы также забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

«Несколько палестинских студентов в понедельник пострадали от удушья во время израильского военного рейда в лагерь беженцев Аль-Аруб к северу Хеврона. Рейд спровоцировал столкновения между палестинцами и израильскими солдатами, в ходе которых они бросили гранаты со слезоточивым газом в сторону граждан», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в деревне Бурин ночью были сожжены два автомобиля, нанесены внешние повреждения трем домам. Также был причинен ущерб школе в результате забрасывания камнями. В овчарне зарезали овец, а часть из них украли. В селе Азира Акбалия сообщается о повреждении насосов в водохранилище.

«В ходе действий поселенцев в Хаваре и соседних деревнях сожжено 95 автомобилей и 75 домов. Только в Хаваре — 36 домов. Многие жители лишились крова, имущества и средств к существованию. Старики говорят, что за все время не сталкивались с такими жестокими событиями. Поселенцы бросали бутылки с зажигательной смесью в дома, где спали дети», — пишет издание.

Согласно сообщению, было задержано шесть нападавших, хотя их были сотни. Четверо уже отпущены под домашний арест.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.