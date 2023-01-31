Теракт возле Ариэля: террорист хочет сдаться, а в ПА проходит праздник

Преступник говорит, что это была обычная автомобильная авария.

Появились новые подробности автомобильного теракта, произошедшего 31 января на перекрестке Тапуах рядом с Ариэлем (Иудея и Самария).

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Напомним, что два человека получили ранения. Террорист, наехавший на солдат, сбежал на белом грузовике, после чего началась погоня за ним.

Чуть позже преступник, сбежавший в ПА, заявил, что хочет сдаться. По его словам, это была автомобильная авария. Также в сети появилось видео с праздником, проходящий в ПА сейчас по этому случаю.

«Курсор» сообщал, что ухудшилось состояние офицера, раненого во время теракта в Иерусалиме.