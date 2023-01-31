Ухудшилось состояние офицера, раненого во время теракта в Иерусалиме

21:02, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Медики подробно рассказали о состоянии героя, спасшего жизни людей.

Ухудшилось состояние 22-летнего офицера, тяжело раненного в результате теракта, произошедшего в Ир Давида в Иерусалиме в минувшую субботу.

Об этом сообщает Walla.

Медицинские работники заявили сегодня вечером (во вторник), что он находится под седацией и вентиляцией легких, а его состояние определяется как тяжелое, но стабильное.

Отметим, что офицера зовут Надав Хаим, он является добровольцем МАДА. Несмотря на ранение в теракте, он нейтрализовал террориста и спас жизни людей.

Ранее «Курсор» сообщал, что одну из жертв теракта в Ир Давида выписали из больницы.

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