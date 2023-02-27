Теракт возле Иерихона: первые подробности

В ходе стрельбы один человек получил ранение.

Возле Иерихона произошел огнестрельный теракт.

Об этом сообщает «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Арабский террорист открыл огонь по машине на трассе 90 недалеко от перекрестка Бейт-Арава и скрылся. 25-летний раненый мужчина в критическом состоянии.

Бригада МАДА оказывает ему помощь на месте, раненый без сознания. Палестинские источники сообщают, что в районе Иерихона выставлены армейские блокпосты.

Ранее мы рассказывали, что палестинцы возобновляют запуски зажигательных шаров.

Также «Курсор» сообщал, что в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они нанесли ущерб дому Мухамеда Абу Джараха в деревне Синджиль, забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер, а также сожгли уже 75 домов.