Силовики задержали недавно вышедшего из тюрьмы террориста

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа провели контртеррористические операции в Иудее и Самарии.

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в лагерях беженцев Дженин сегодня утром солдаты задержали 25-летнего Салеха Самира Абу Зину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что подозреваемый — боевик «Исламского джихада», дважды судимый в прошлом за причастность к террористической деятельности и освобожденный в 2020 году. После освобождения Салех участвовал в террористической деятельности, планируя и совершая обстрелы солдат ЦАХАЛа в этом районе.

«Во время акции десятки палестинцев бросили взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью в солдат ЦАХАЛа, и по ним был открыт огонь. Солдаты ответили огнем на поражение по вооруженным подозреваемым. Были выявлены зачинщики», — говорится в материале.

Также сообщается, что в деревне Джебель-Мваллах солдаты задержали трех разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Подозреваемые были переданы силовикам для дальнейшего разбирательства.

Как сообщал Курсор, 1 октября был застрелен террорист после того, как попытался бросить коктейль Молотова в силовиков в поселке Аль-Азрия к востоку от Иерусалима.

Подозреваемый был эвакуирован с места происшествия местными медиками, однако позже был объявлен мертвым в больнице. Как стало известно, им оказался 18-летний палестинец Фаиз Халед Дамдум.

Курсор писал ранее, что уходящий в отставку начальник Северного командования вооруженных сил Амир Барам заявил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину ЦАХАЛ многому научился в отношении потенциального конфликта с «Хизбаллой».

Еще мы писали, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.