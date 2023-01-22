Террорист, зарезавший еврея в арабской деревне, вышел на свободу

Террорист, зарезавший еврея около недели назад в деревне Дейр-Кадис во время шоппинга, был арестован полицией, но отпущен на ограничительных условиях.

С соответствующим письмом к генералу Иегуде Фоксу, командующему Центральным командованием, и начальнику Узи Коэну, начальнику шиитского округа полиции, обратился адвокат Хаим Блейхер, информирует портал inn.co.il.

В письме Блейхер описывает нападение, во время которого еврей получил ножевое ранение.

«Мой клиент отправился с двумя своими друзьями за покупками туда в рамках совместной встречи друзей. Пока они ходили по магазинам, вокруг них собрались представители меньшинств, проживающие в этом районе, и начали их ругать и толкать. Мой клиент и его друзья пытались договориться с нападавшими, но они продолжали кричать, а один из них угрожал моему клиенту: «Я тебя убью», — сообщил юрист.

По его словам, позже все больше и больше представителей меньшинств приходили и стояли вокруг, «когда группа из пяти человек буквально набросилась на моего клиента и его друзей».

«В какой-то момент один из них вытащил отвертку и начал колоть моего клиента в голову. Когда мой клиент понял, что его ранили в голову, он протянул руку и схватил свое личное оружие. Этот поступок заставил бунтовщиков вздрогнуть, и они отступили, а жизнь моего клиента была спасена в последний момент», — рассказал Блейхер.

Он отметил, что пострадавший при нападении еврей дал полиции фотографию террориста, но узнал, что его уже отпустили.

«Это серьезное упущение. Я требую немедленного рассмотрения нашего обращения, возврата террориста под стражу до окончания судебного разбирательства. Мы не можем понять, как террориста, ударившего еврея ножом, через несколько дней отпускают домой», — заявил адвокат.

Как сообщал Курсор, арабский террорист открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа, дежурившим на контрольно-пропускном пункте недалеко от Хальхула, когда они проверяли машины. Солдаты открыли ответный огонь и уничтожили террориста.

Ранее Курсор писал о заявлении пресс-службы ЦАХАЛа: семья пленного Аверы Менгисту не уверена в подлинности видео. «Мое сердце говорит, что это он, но моя голова все еще не уверена», — заявили в семье Менгисту.