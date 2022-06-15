Террористам, убившим охранника в Ариэле, предъявлены обвинения

Согласно обвинительному заключению, два террориста решили совершить нападение на мирных жителей Израиля, после того как услышали сообщения о столкновениях между террористическими силами и силами безопасности. Они приобрели оружие, а затем и транспортные средства, чтобы осуществить свой план.

Военная прокуратура предъявила серьезные обвинения двум террористам за убийство охранника Вячеслава Голева и покушения на убийство его невесты в результате обстрела на въезде в Ариэль в Самарии.

Об этом сообщает Israel National News.

Двое палестинских арабов решили совершить нападение на пост охраны на въезде в поселок Ариэль, в выходные дни, так как считали, что таким образом смогут сбежать после убийства.

В обвинительном заключении говорится: «29 апреля подсудимые прибыли на пост охраны в Ариэле, вооруженные двумя автоматами типа Карло, и произвели несколько выстрелов в Вячеслава Голева и его невесту».

Военная прокуратура также предъявила обвинение брату одного из террористов, обвинив его в непредотвращении кровавого нападения, а также в укрытии двух террористов.

Содержание подсудимых под стражей было продлено на время судебного разбирательства.

Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле. В сети показали фотографии и видео с террористами, которые должна были устраивать теракты на территории Израиля. Среди них также оказалась женщина, у которой четверо детей.

Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.