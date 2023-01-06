Террористы «Логова львов» ночью обстреляли поселение Хар-Браха

В ночь на пятницу террористы открыли огонь по сотруднику службы безопасности.
Об этом сообщает 12 канал.
На окраине поселения Хар-Браха в Самарии палестинские террористы обстреляли сотрудника местной гражданской службы безопасности. В ответ офицер открыл огонь по источнику стрельбы.
Жертв нет, материальный ущерб также не нанесен.
Крупные силы ЦАХАЛа и полиции, прибывшие на место, проводят поиск террористов.
По словам представителя ЦАХАЛа, «вскоре после этого поступило сообщение о том, что рядом с блокпостом, находящимся недалеко от города Шхем, была слышна стрельба. Силы ЦАХАЛа разыскивают подозреваемых».
За обстрел поселения Хар-Браха взяла на себя ответственность террористическая группировка «Логово львов». Также они приветствовали освобождение террориста Карима Юнеса. Юнес, отбыв 40-летний срок за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга, 5 января вышел из тюрьмы.
Как заявили члены группировки «Логово львов», «попытка Бен-Гвира изменить status quo на Храмовой горе не ускользнет от нашего внимания».
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