Террористы «Логова львов» ночью обстреляли поселение Хар-Браха

Силы ЦАХАЛа и полиции прибыли на место вооруженного столкновения и проводят поиск террористов.

В ночь на пятницу террористы открыли огонь по сотруднику службы безопасности.

Об этом сообщает 12 канал.

На окраине поселения Хар-Браха в Самарии палестинские террористы обстреляли сотрудника местной гражданской службы безопасности. В ответ офицер открыл огонь по источнику стрельбы.

Жертв нет, материальный ущерб также не нанесен.

Крупные силы ЦАХАЛа и полиции, прибывшие на место, проводят поиск террористов.

По словам представителя ЦАХАЛа, «вскоре после этого поступило сообщение о том, что рядом с блокпостом, находящимся недалеко от города Шхем, была слышна стрельба. Силы ЦАХАЛа разыскивают подозреваемых».

За обстрел поселения Хар-Браха взяла на себя ответственность террористическая группировка «Логово львов». Также они приветствовали освобождение террориста Карима Юнеса. Юнес, отбыв 40-летний срок за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга, 5 января вышел из тюрьмы.

Как заявили члены группировки «Логово львов», «попытка Бен-Гвира изменить status quo на Храмовой горе не ускользнет от нашего внимания».

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