Террористы угрожают Израилю ракетным обстрелом: назвали время

Это может произойти уже в ближайшие часы.

Каналы, связанные с террористической организацией «Исламский джихад» угрожают Израилю ракетными ударами в 21:00 26 января.

Telegram-канал «Израильские трудовые будни» пишет, что на данный момент ХАМАС отказался поддержать Исламский Джихад в мести.

«Армейские источники предполагают, что сегодня вечером ИД все же проведет ракетный обстрел, но легкий, только по югу, так чтобы не нагнетать», – сказано в сообщении.

Это произошло после того, как ЦАХАЛ провел операцию в Дженине. Ее детали читайте в нашем материале. По словам офицера ЦАХАЛа, удалось уничтожить «бомбу замедленного действия».

Помимо этого Нетаниягу приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.