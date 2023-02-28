Террористы выступили с призывом к израильским арабам: о чем просят

Стало известно о специальной и согласованной маркировке среди арабов в Иудее и Самарии.

Бригады мучеников Аль-Аксы, военное подразделение движения ФАТХ, возглавляемое Абу Мазеном, обратились с особым призывом к израильским арабам в свете усиления напряженности в сфере безопасности. Так, террористические организации просят израильских арабов особым образом маркировать свои транспортные средства во время поездок по Иудее и Самарии, «чтобы избежать ошибки в идентификации и ситуации, когда араб, проживающий в Израиле, будет убит в результате нападения».

Об этом пишет Arutz Sheva.

Также было отмечено, что специальная и согласованная маркировка будет заключаться в «размещении палестинского символа — куфии — на передней части автомобиля».

«Мы стремимся избежать ошибки во время мести за кровь наших сыновей, потому что это будет долгая война, и все станут мишенями для нападения», — написали террористы.

Бригады Аль-Акса, действующие под руководством высокопоставленных должностных лиц Палестинской администрации, принимают активное участие в волне терроризма по всей Иудее и Самарии, что находит отражение в ежедневных обстрелах и взрывах израильских целей, в том числе позиций ЦАХАЛа, транспортных средств израильских поселенцев и поселений в Иудее и Самарии.

В предыдущих заявлениях Бригады Аль-Акса угрожали совершить теракты на территории Израиля в ответ на операции ЦАХАЛа в зоне А.

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