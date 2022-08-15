Тонущий корабль: после неутешительных результатов опросов депутаты бегут из Ямины

Непроходной результат предварительных опросов для партии «Руах ционит» вызвал шквал уходов депутатов, каждый из которых намерен продолжать активную политическую деятельность.

Ямина, как и ее преемник «Руах ционит», становятся тонущим кораблем после оглашения результатов опросов, не дающих им шансов пройти в Кнессет.

Согласно последним данным опроса 12 канала, «Руах ционит» с Хенделем и Хаузером может получить в лучшем случае 4 мандата, то есть практически все депутаты Ямины, кроме Шакед и еще одного, останутся за бортом.

Вчера в новую партию «Государственный лагерь» перешел министр по делам религии Матан Кахана. В воскресенье он подал в секретариат Кнессета заявление о намерении отделиться в единоличную фракцию, которая войдет в новый блок Ганца, Саара и Айзенкота.

Сегодня продолжается уход депутатов Ямины. Заявление подала Идит Сильман, для которой, как известно, в Ликуде забронировано место.

Также прошение о намерении создать собственную фракцию сообщила Ширли Пинто. Свою фракцию она назвала «Это возможно», заявив основными политическим целями продвижение людей с ограниченными возможностями.

Возможно, следующим покинет Ямину Абир Кара, который давно задумывается о создании собственной независимой политической карьеры.

Согласно комментариям «Руах ционит» — это ложь. «Партия рассматривала заявлений о выходе».

«Курсор» писал, что стало известно, как присоединение Айзенкота повлияет на картину выборов. «Государственный лагерь» с тремя лидерами Ганц — Саар — Айзенкот может получить на выборах 12 или 14 мандатов (по данным разных опросов), но этого недостаточно, чтобы одолеть блок Нетаниягу.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.